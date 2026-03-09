C' è posta per te | il gigante è ferito ma non abbattuto La sua crisi può essere letta anche come una buona notizia

In questa stagione, il celebre programma televisivo ha subito una chiusura anticipata, suscitando discussioni sulla sua crisi. Nonostante le difficoltà, il format rimane comunque in piedi, anche se ridimensionato. La situazione ha portato a riflettere sulla sua tenuta e sulla percezione pubblica, rendendo evidente come un successo consolidato possa affrontare momenti complicati senza essere definitivamente cancellato.

“Chiusura anticipata”, “crisi”. Accostare queste parole a “C’è posta per te” stride, ma è ciò che è realmente accaduto in questa stagione. Guai a definirla fallimentare o disgraziata, perché dinanzi a certi numeri l’operazione può apparire onestamente ridicola. C’è tuttavia da analizzare un calo, evidente e vistoso, che ignorare sarebbe sbagliato tanto quanto il contrario. Il format quest’anno è parso indiscutibilmente sbiadito, meno centrale ed iconico nel dibattito televisivo. Colpa di fattori esterni e anche di una costruzione che, dopo un quarto di secolo dalla data di lancio, è legittimo reputare rivedibile e aggiustabile. “C’è posta per te” ha innanzitutto fatto i conti con una Rai 1 accesa, decisa una volta tanto a competere alla pari. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Leggi anche: Rc Auto: stangata per 14mila liguri, ma c'è anche una buona notizia

Il panda gigante non è più a rischio estinzione: una buona notizia che arriva dalla scienzaCapaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Sant’Andrea di Conza:...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a C'è posta per te il gigante è ferito ma...

Temi più discussi: Guerra in Ucraina, riflessioni da Odessa; La Storia dello Spiedo Gigante di Pieve di Soligo, una tradizione dal 1956; Energy Transfer contro Greenpeace: storia di un attacco alla libertà di protesta; La Posta: Pacchi e lettere puntuali a destinazione.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua crisi può essere letta (anche) come una buona notiziaChiusura anticipata, crisi. Accostare queste parole a C’è posta per te stride, ma è ciò che è realmente accaduto in questa stagione. Guai a definirla fallimentare o disgraziata, perché dinanzi a ... today.it

C’è Posta Per Te ha chiuso in anticipo: la decisione dopo il calo degli ascoltiSabato 7 marzo 2026 è andata in onda su C’è Posta per Te, il people show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. La trasmissione ha salutato il pubblico con due settimane di anticipo rispetto alla pr ... mondotv24.it

Meloni posta un video sui social sul referendum: "Il voto è sulla giustizia, non mi dimetto se vince il NO. Le toghe hanno perso autorevolezza. Andate e votate SI, riguarda tutti" #ANSA x.com

«I fan di "C'è posta per te" dovranno attendere la prossima stagione, quando il people show tornerà, come da consueto, nei primi mesi del nuovo anno televisivo. » Quest'anno "C'è posta per te" ha chiuso i battenti prima del previsto: la stagione si è interrotta d - facebook.com facebook