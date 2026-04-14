L’Atalanta verso la Roma | De Ketelaere titolare in attacco poi sperano in quattro

L’Atalanta si prepara ad affrontare la partita contro la Roma. In attacco, il belga sarà confermato come titolare e rappresenta un punto fisso nel reparto offensivo. Accanto a lui, si valuta la possibilità di schierare Zalewski e uno tra Krstovic e Scamacca, in attesa di definire gli ultimi dettagli sulla formazione. La sfida si avvicina e le scelte dei tecnici sono ancora in evoluzione.

CALCIO. Il belga punto fermo del reparto offensivo, con lui potrebbero giocare Zalewski e uno fra Krstovic e Scamacca. Ma spera anche Raspadori. Il martedì - 14 aprile - non ha portato grosse novità nel lavoro dell’Atalanta che prepara lo sconto diretto di sabato 18 aprile alle 20,45 all’Olimpico contro la Roma (33ª giornata di Serie A). Sono sempre tre i giocatori a parte rispetto al gruppo: Hien, Sulemana e Rossi. Sono tutti da valutare. Per l’unico potenziale titolare, il difensore svedese, le possibilità di recupero sono poche: sta seguendo un percorso individuale per il guaio all’adduttore ed è improbabile che sabato ci sia. Più facile che lo si voglia pronto per l’importantissima partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Lazio (mercoledì 22).🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - L’Atalanta verso la Roma: De Ketelaere titolare in attacco, poi sperano in quattro Scamacca in Atalanta Roma: goal regolare annullato #atalanta #asroma Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali: De Ketelaere titolareLe formazioni ufficiali di Atalanta-Verona ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi;... Leggi anche: Atalanta, in gruppo anche De Ketelaere. Nodo attacco per Palladino a Lecce