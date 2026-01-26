O citti s’apre i tavoli! Il PD d’Arezzo tira fòri seggiole idee e ganasce pe’ rifà la città

Il Partito Democratico di Arezzo riaccende il dialogo con la città, tornando a confrontarsi su progetti e idee. Dopo un periodo di riflessione, il PD si impegna a ascoltare le esigenze locali e a promuovere iniziative concrete per il futuro di Arezzo. Un approccio sobrio e realistico, volto a favorire un confronto costruttivo e a contribuire allo sviluppo della comunità.

O che se pensava, che 'un succedesse più niente? Invece no: il Partito Democratico d'Arezzo s'è rimesso a fare una cosa antica ma sempre bona, cioè parlare, ascoltare e, se possibile, capisse. Come deciso all'Assemblea comunale del 12 gennaio (che già lì, 'un è poco), partono i tavoli programmatici: 'un per mangiare, ma per ragionare. Anche se un caffè, tra una proposta e una lamentela, 'un se nega a nissuno. L'idea è semplice semplice: sedersi, discutere e tirà fòri delle proposte serie pe' Arezzo, in vista delle prossime elezioni. Senza rifà il verso a nessuno e senza riscrivere roba già detta dall'Alleanza di Centrosinistra, che una base comune l'ha già messa giù.

