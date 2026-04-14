Lasciano Miami per trasferirsi a Rimini e cambiare vita Così abbiamo trovato il nostro sogno italiano
Due persone hanno deciso di lasciare Miami per trasferirsi a Rimini, maturando il desiderio di cambiare vita. Hanno dichiarato di aver trovato il loro sogno italiano e di voler, attraverso la loro professione, assistere altre famiglie nel raggiungimento di un obiettivo simile. La scelta di spostarsi dall’America all’Italia rappresenta un passo importante nella loro esperienza di vita, che intendono condividere con altri.
“Abbiamo realizzato il nostro sogno italiano. E ora cercheremo, con la nostra professione, di aiutare altre famiglie a fare lo stesso”. Lasciare tutto, per venire a vivere in Italia, e più nello specifico nel centro storico di Rimini. E’ la storia della famiglia Galella, di origini.🔗 Leggi su Riminitoday.it
“Lo abbiamo trovato”. Gianfranco trovato senza vita, era scomparso da 48 oreLe speranze si erano affievolite con il passare delle ore, ma nessuno voleva davvero arrendersi.
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LA PASSIONE DI TERESA: una telenovela che ti travolge il cuore! Amanti delle telenovelas, preparatevi: La Pasión de Teresa è una di quelle storie che ti entrano nell’anima e non ti lasciano più! Parliamo di una produzione venezuelana firmata da Ibsen Martí - facebook.com facebook