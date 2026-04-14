Lasciano Miami per trasferirsi a Rimini e cambiare vita Così abbiamo trovato il nostro sogno italiano

Due persone hanno deciso di lasciare Miami per trasferirsi a Rimini, maturando il desiderio di cambiare vita. Hanno dichiarato di aver trovato il loro sogno italiano e di voler, attraverso la loro professione, assistere altre famiglie nel raggiungimento di un obiettivo simile. La scelta di spostarsi dall’America all’Italia rappresenta un passo importante nella loro esperienza di vita, che intendono condividere con altri.