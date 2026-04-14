Quando inviamo un messaggio e non riceviamo risposta, spesso ci ritroviamo a rileggerlo più volte. La mente comincia a elaborare ipotesi e a cercare spiegazioni, mentre l'ansia si fa strada. In questi momenti, ci si chiede se la persona abbia visto il messaggio, se abbia deciso di ignorarlo o se ci siano altri motivi che spiegano il silenzio. La paura di essere fraintesi o di aver detto qualcosa di sbagliato si fa sentire.

Gli scrivi, lui visualizza, ma non risponde. E tu inizi a rileggere il messaggio che hai scritto, pensando alle mille interpretazioni che lui avrebbe potuto dare e inizi a colpevolizzarti per le parole usate e anche per avergli scritto. E ti sale un senso di vergogna, di imbarazzo, inizia il tuo dialogo interiore catastrofico e quella che doveva essere un’apertura a qualcosa diventa una chiusura nei sensi di colpa e nell’ansia. Ti svelo un segreto: non è colpa tua, non sei tu che sei sbagliata a gettarti nello sconforto, noi esseri umani funzioniamo così. Infatti, il dolore di essere ignorati attiva nel cervello le stesse aree che si attivano col dolore fisico.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’ansia del messaggio visualizzato: cosa scatta nella mente quando qualcuno non ci risponde

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