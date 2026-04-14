Durante un evento al Parco del Foro Italico, è stato annunciato che nel 2026 si terrà un nuovo torneo ATP in Italia, che si giocherà su erba. La presentazione dell’83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia si è svolta in questa occasione, con la conferma delle date, dal 28 aprile al 17 maggio. L’annuncio è stato dato da un rappresentante ufficiale, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul formato del nuovo evento.

Giornata di presentazione e annunci al Parco del Foro Italico per l’83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia di tennis in programma dal 28 aprile al 17 maggio 2026. Il torneo di Roma prende forma nella sua specificità, ma Angelo Binaghi ha approfittato della conferenza stampa per dare altre notizie di un certo peso. Si era tanto scritto e parlato di un torneo in Italia, con la licenza ATP. Ebbene, il n.1 della FITP ha dato una conferma: “ Abbiamo acquisto la licenza dell’ATP 250 di Bruxelles. Lo avremo dal 2028. Per la prima volta si giocherà sull’erba in Italia. Non sappiamo ancora dove si giocherà, ma probabilmente per ragioni climatiche al nord Italia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’annuncio di Angelo Binaghi: “Nuovo torneo ATP in Italia e sarà sull’erba”

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Tennis, Milano ospiterà il primo torneo ATP 250 sull’erba in Italia nel 2028Nel 2028, Milano ospiterà un torneo ATP 250 che si giocherà sull’erba, diventando il primo torneo di questo tipo in Italia.