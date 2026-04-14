L’agricoltura circolare | modelli rigenerativi e il business della sostenibilità

L'agricoltura circolare si basa sulla trasformazione degli scarti in risorse utili, contribuendo a ridurre i rifiuti e l'uso di risorse esterne. Questo modello si propone di rigenerare il suolo e promuovere pratiche agricole più sostenibili, senza fare affidamento su input esterni. La sua applicazione si sta diffondendo in diverse aree del settore agricolo, puntando a creare un sistema più efficiente e meno impattante sull'ambiente.

Roma, 14 aprile 2026 – L'agricoltura circolare è un modello sostenibile che trasforma gli scarti in risorse, riducendo rifiuti e utilizzo di risorse esterne per rigenerare il suolo. Integra pratiche come il riutilizzo dei sottoprodotti, la gestione efficiente dell'acqua e la riduzione dei fertilizzanti chimici, coinvolgendo oltre il 53% delle aziende italiane. Non rappresenta più solo una risposta etica alla crisi climatica, ma si configura come un paradigma economico industriale capace di ridefinire il concetto di profitto nel settore primario. Il modello delle 4 R. Il passaggio dal modello lineare “estrai-produci-getta” a quello circolare “riduci-riusa-ricicla-recupera” è oggi sostenuto da dati macroeconomici di rilievo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’agricoltura circolare: modelli rigenerativi e il business della sostenibilità Come le aziende possono diventare pilastri della rigenerazione sociale e ambientale Innovazione, giovani e sostenibilità: le sfide del settore al centro della Fiera nazionale dell'AgricolturaPadiglioni pieni e spazi 'sold out' già da metà aprile per la 64^ Fiera nazionale dell'Agricoltura che si terrà a Lancianofiera, all'Iconicella, dal... Fieg: «Il contratto dei giornalisti è ancorato a modelli di business non più esistenti»Gli editori della Fieg rilevano che siamo in presenza di un contratto nazionale di lavoro ancorato a modelli di business non più esistenti e che...