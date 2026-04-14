la speranza di pace negli occhi di due giovani

Due giovani si trovano in Italia, con Vlada, 11 anni, che spiega di aver lasciato l’Ucraina nel 2024 a causa della crescente pericolosità della vita nel suo paese, minacciata dall’invasione russa. La ragazza ha scelto di trasferirsi nel nostro paese, lasciando dietro di sé la situazione di instabilità e violenza che si era intensificata nel suo territorio.

Vlada, 11 anni, perché dal 2024 ti trovi in Italia? "Perché in Ucraina stava diventando sempre più pericoloso vivere a causa dell’invasione russa. Sono partita nel 2022 da Kiev con mia madre, lasciando in Ucraina amici e familiari tra cui mio padre". Come è stato vivere la guerra con gli occhi di una bambina? "Molto difficile. Dovevo sempre stare a casa, non potevo andare a scuola e nemmeno uscire. Quando ho saputo che dovevo andare via e lasciare mio padre ho provato molta tristezza e dolore e mi dispiace molto per le persone e i bambini che sono rimasti bloccati lì e che sono ancora in pericolo". Qual è il tuo sogno di vita? "Il mio sogno è che finisca la guerra e che io possa ritornare e riabbracciare i miei cari".🔗 Leggi su Lanazione.it

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