Barbascura X, conosciuto per il suo approccio diretto e ironico ai temi scientifici, ha recentemente presentato una spiegazione incentrata sulla vita, definendola come un film che sembra prendersi gioco dello spettatore. Durante un intervento pubblico, ha affermato di non comprendere appieno il motivo della propria presenza e del proprio esistere, sottolineando la complessità e l’assenza di risposte chiare alle domande fondamentali sull’esistenza.

"La vita è come un film? Sì, ma devo essermi addormentato, perché non ho capito la trama. Non so perché sono qui né perché!". Sabato sera al pala Bcc romagnolo va in scena ‘Sono qui per caos’, il nuovo spettacolo di divulgazione scientifica tenuto da Barbascura X, dove il chimico e stand-up comedian esplora il percorso evolutivo dell’umanità e la casualità dell’esistenza, attraverso aneddoti e fatti scientifici. Dallo stile irriverente e ironico, Barbascura X trasforma argomenti complessi in storie comprensibili, invitando il pubblico a riflettere sulla consapevolezza, la coscienza e il valore del vivere il momento, concludendo con un invito a prendersi meno sul serio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ‘scienza brutta’ di Barbascura X spiega la vita

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Barbascura X Sabato 18.04 - Carisport, Cesena ore 21.00 Il punk della divulgazione scientifica vi aspetta con il suo nuovo spettacolo "SONO QUI PER IL CAOS" Prevendite Ticketone: tinyurl.com/ydbd7fud facebook