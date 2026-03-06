Al Lyrick arriva Barbascura X tra scienza evoluzione e l’assoluta casualità della vita

Al Teatro Lyrick di Assisi, martedì 10 marzo alle 21, si esibirà Barbascura X con il suo spettacolo intitolato “Sono qui per caos”. L’artista porterà sul palco il suo approccio alla scienza, all’evoluzione e alla casualità della vita, coinvolgendo il pubblico in un percorso tra riflessione e umorismo. L’evento fa parte della stagione Tourné e promette di catturare l’attenzione dei presenti.

"Sono qui per caos" è il titolo del prossimo appuntamento in cartellone per la stagione Tourné che vedrà protagonista martedì 10 marzo alle 21, sul palco del Teatro Lyrick di Assisi, Barbascura X. Un evento realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi. "La vita è come un film? Sì, ma devo essermi addormentato, perché non ho capito la trama. Non so perché sono qui né perché! L'Universo era vuoto, ma poi sono usciti gli atomi, e poi le molecole, e poi le molecolone, i primi organismi unicellulari, poi i pluricellulari, i trilobiti, i velociraptor, le tartarughe...

