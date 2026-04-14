La ‘rivoluzione’ De Laurentiis per il ‘calcio’ | ridurre i tempi il numero delle squadre una Superlega…

Il proprietario di una squadra di calcio ha annunciato una serie di cambiamenti significativi per il futuro del calcio nazionale e internazionale. Tra le proposte ci sono la riduzione dei tempi delle partite, un taglio nel numero di squadre e l’introduzione di una Superlega. In passato, ha acquistato una società sportiva per 32 milioni di euro, applicando le stesse regole di disciplina e organizzazione tipiche del settore cinematografico.

2026-04-14 15:49:00 Calcio italiano: “Ho comprato il Napoli di 32 milioni di euro quando ero dentro Terzo applicando la rigida disciplina del mondo del cinema. Avevo garantito che, con me, il club non avrebbe mai più fallito. e “È stato il miglior film della mia vita” continua così Aurelio de Laurentiis in un’intervista con “L’Atletico”. Il proprietario del ‘Napoli’ che non lascia nessuno indifferente, rivela anche la sua ideologia volta a rivoluzionare il ‘ calcio ‘ a favore dello spettacolo: “Servono nuove regole. Le partite sono troppo lunghe e non capisco perché siano necessari 15 minuti di riposo: è una sciocchezza. Se dai 15 minuti a mio nipote di sei anni, scappa nella sua stanza per giocare a FIFA.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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