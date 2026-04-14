La NikeCraft General Purpose Bricolage è la sneaker bianca con più classe della primavera 2026

Una nuova sneaker bianca ha fatto il suo ingresso tra le proposte della primavera 2026, distinguendosi per il suo stile sobrio e raffinato. Si tratta di un modello che ha attirato l’attenzione nel settore delle calzature, grazie alla sua estetica semplice e versatile. La scarpa è stata presentata come una delle scelte più eleganti della stagione, senza particolari dettagli decorativi o loghi vistosi.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le NikeCraft General Purpose Bricolage sono qui per ricordarci qualcosa che a volte viene dimenticato in mezzo a tanti lanci rumorosi, a tante collaborazioni gonfiate e a tante scarpe da ginnastica che sembrano urlare per attirare l'attenzione: il vero lusso non si presenta sempre sotto forma di ostentazione. A volte il meglio del meglio si trova in una silhouette sobria, in una tavolozza di colori sobria, in un design che non ha bisogno di fare clamore per far capire che è diversi gradini sopra la media.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La NikeCraft General Purpose Bricolage è la sneaker bianca con più classe della primavera 2026 Leggi anche: Comode, trendy e amatissime: le 12 sneaker più vendute di Amazon che diventeranno il mai più senza della primavera Le sneaker con plateau sono la rivoluzione di questa primavera: 12 modelli con cui guadagnerai fino a 5 cmPer questa primavera c’è una buona notizia: non dovrai più scegliere tra essere comoda e guadagnare qualche centimetro.