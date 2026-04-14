La musica contro la malattia | la storia di Francesco 22 anni tra chemio e speranza

A metà agosto, dopo un’estate di controlli e dubbi, viene diagnosticato un tumore a un giovane di 22 anni. La malattia richiede un percorso di chemio, che si combina con momenti di speranza e difficoltà. La storia di questo ragazzo si intreccia con la musica, che diventa un modo per affrontare le sfide e mantenere la forza durante le terapie. La sua esperienza rappresenta un esempio di come il talento e la determinazione possano accompagnare il percorso di cura.