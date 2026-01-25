Alcaraz evita la mina vagante del tabellone | Bublik spazzato via da De Minaur

Carlos Alcaraz si conferma come il principale candidato alla conquista degli Australian Open 2026, evitando rischi e avendo la meglio su Bublik. Con un percorso solido e senza sorprese, il talento spagnolo si prepara a proseguire la sua corsa verso la finale, dimostrando di essere in forma e determinato a puntare al titolo.

L’ autostrada verso la finale degli Australian Open 2026 ha un solo nome sulla targa: Carlos Alcaraz. Lo spagnolo sfreccia senza limiti, con la grinta di chi punta a completare il Carrer Grand Slam e non accetta nemmeno un rallentamento. Ogni suo colpo è come sorpassare senza specchietti retrovisori: preciso, fulmineo e spettacolare. Tommy Paul ha provato a mettersi in mezzo, ma è finito come un’auto ferma in corsia di sorpasso: travolto dai colpi potenti e dai tocchi sopraffini del murciano. 7-6 (6) 6-4 7-5, con il californiano impacciato nei momenti topici. È la differenza tra un bravo pilota e un campione da Formula 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tabellone non impossibile per Carlos Alcaraz agli Australian Open: Bublik l’unica mina vagante?Carlos Alcaraz ha raggiunto il terzo turno degli Australian Open 2026 senza grandi difficoltà, con due vittorie nette contro Adam Walton e Yannick Hanfmann.

Australian Open 2026, Moutet prossimo sfidante di Alcaraz. Avanzano Zverev, de Minaur, Bublik e MedvedevNel secondo turno degli Australian Open 2026, la fase diurna si è conclusa senza grandi sorprese, con i principali favoriti che hanno confermato le aspettative.

