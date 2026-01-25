Carlos Alcaraz si conferma come il principale candidato alla conquista degli Australian Open 2026, evitando rischi e avendo la meglio su Bublik. Con un percorso solido e senza sorprese, il talento spagnolo si prepara a proseguire la sua corsa verso la finale, dimostrando di essere in forma e determinato a puntare al titolo.

L’ autostrada verso la finale degli Australian Open 2026 ha un solo nome sulla targa: Carlos Alcaraz. Lo spagnolo sfreccia senza limiti, con la grinta di chi punta a completare il Carrer Grand Slam e non accetta nemmeno un rallentamento. Ogni suo colpo è come sorpassare senza specchietti retrovisori: preciso, fulmineo e spettacolare. Tommy Paul ha provato a mettersi in mezzo, ma è finito come un’auto ferma in corsia di sorpasso: travolto dai colpi potenti e dai tocchi sopraffini del murciano. 7-6 (6) 6-4 7-5, con il californiano impacciato nei momenti topici. È la differenza tra un bravo pilota e un campione da Formula 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alcaraz evita la mina vagante del tabellone: Bublik spazzato via da De Minaur

Tabellone non impossibile per Carlos Alcaraz agli Australian Open: Bublik l’unica mina vagante?Carlos Alcaraz ha raggiunto il terzo turno degli Australian Open 2026 senza grandi difficoltà, con due vittorie nette contro Adam Walton e Yannick Hanfmann.

Australian Open 2026, Moutet prossimo sfidante di Alcaraz. Avanzano Zverev, de Minaur, Bublik e MedvedevNel secondo turno degli Australian Open 2026, la fase diurna si è conclusa senza grandi sorprese, con i principali favoriti che hanno confermato le aspettative.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Alcaraz evita la mina vagante del tabellone: Bublik spazzato via da De MinaurL’autostrada verso la finale degli Australian Open 2026 ha un solo nome sulla targa: Carlos Alcaraz. Lo spagnolo sfreccia senza limiti, con la grinta di ... oasport.it

non impossibile. Dipenderà molto dalla classifica che riesce a tenere. Se evita di incrociare Sinner o Alcaraz ha legittime probabilità di arrivare in semifinale, sarà motivato a pallettoni, come al solito. Sono le sue ultime motivazioni e quando si prepara ad hoc x.com

PERCORSO NETTO PER ALCARAZ Qualcuno temeva che il primo torneo dopo la separazione da coach Ferrero lo avrebbe potuto mettere in difficoltà Il N.1 al mondo, invece, raggiunge i quarti senza perdere neanche un set. Battuto Paul 7-6(6); 6-4; - facebook.com facebook