La merda degli altri | tragicommedia contemporanea al Teatro dei 3 Mestieri

Da messinatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 aprile alle 20,45 va in scena al Teatro dei 3 Mestieri di Messina “La merda degli altri”, una nuova produzione della stagione “10” scritta e diretta da Andrea Lupo. La rappresentazione è una tragicommedia contemporanea che affronta temi legati alle dinamiche sociali e personali. La compagnia teatrale coinvolta ha lavorato intensamente sulla messa in scena, che sarà presentata al pubblico in un orario serale.

Debutta venerdì 17 aprile alle 20,45 al Teatro dei 3 Mestieri di Messina, “La merda degli altri”, nuova produzione della stagione “10”, scritta e diretta da Andrea Lupo.Lo spettacolo andrà in scena anche sabato 18 aprile alle ore 20,45 e domenica 19 aprile alle ore 19:00.Interpretato da Stefano.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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