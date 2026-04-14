La merda degli altri | tragicommedia contemporanea al Teatro dei 3 Mestieri

Venerdì 17 aprile alle 20,45 va in scena al Teatro dei 3 Mestieri di Messina “La merda degli altri”, una nuova produzione della stagione “10” scritta e diretta da Andrea Lupo. La rappresentazione è una tragicommedia contemporanea che affronta temi legati alle dinamiche sociali e personali. La compagnia teatrale coinvolta ha lavorato intensamente sulla messa in scena, che sarà presentata al pubblico in un orario serale.