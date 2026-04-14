La maxi esercitazione Centotrenta vigili del fuoco mobilitazione a Pisa | Pronti per ogni scenario

A Pisa, da oggi fino a venerdì, si svolge una maxi esercitazione dei vigili del fuoco con la partecipazione di 130 operatori. La mobilitazione si svolge in diverse aree della città, coinvolgendo diverse squadre e mezzi. L’obiettivo è testare le capacità di intervento in vari scenari di emergenza, con esercizi pratici e simulazioni di intervento. La prova si conclude venerdì con una fase di valutazione delle operazioni svolte.

????Pisa, 14 aprile 2026 – Una grande prova. Fino a venerdì Pisa si trasformerà in uno scenario per la maxi esercitazione dei vigili del fuoco. Il Comando di Pisa coordinerà la seconda “pre-exercise” nazionale per i moduli Usar Italy (Urban Search and Rescue). Giorni che serviranno ai team italiani per partecipare alla sfida internazionale che si terrà dal 18 al 22 maggio, quando si svolgerà la vera e propria esercitazione di classificazione alla presenza di esperti classificatori Insarag (Nazioni Unite) provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo è ottenere l’abilitazione che consente ai “team italiani di intervenire nelle più gravi catastrofi mondiali garantendo i massimi standard operativi”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La maxi esercitazione. Centotrenta vigili del fuoco, mobilitazione a Pisa: “Pronti per ogni scenario” Maxi esercitazione internazionale dei vigili del fuoco: squadre da tutta Italia a Pisa per la certificazione OnuLa provincia di Pisa si trasforma per una settimana nel centro nevralgico del soccorso d’eccellenza.