La serie televisiva è tornata con la terza stagione su HBO, con quasi tutto il cast principale ormai più adulto e noto. La produzione si sta rinnovando dopo sette anni dalla prima messa in onda, portando avanti una narrazione che coinvolge nuovamente gli spettatori. Tra i dettagli visivi, la costumista ha spiegato perché il personaggio di Nate Jacobs indossa spesso capi di Bottega Veneta, evidenziando una scelta stilistica precisa.

Euphoria è tornata, forse per l’ultima volta. Sebbene (quasi) tutto il suo cast principale, oggi più adulto e molto più famoso, sia tornato per la terza stagione del successo HBO, la serie si sta reinventando ancora una volta, a sette anni dalla messa in onda della prima stagione. La moda e il trucco vistosi e facilmente “memeabili” dello show, insieme ai suoi momenti altamente virali, hanno resistito alla prova del tempo tra una stagione e l’altra; nonostante l’ambientazione sia la fittizia East Highland High School in una piccola città della California meridionale, i look e il make-up dei personaggi hanno sempre alzato la posta. Questa...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La costumista di Euphoria ci ha spiegato perché Nate Jacobs indossa così tanto Bottega Veneta

Anche Nate Jacobs, a quanto pare, ha un contratto con Bottega VenetaIl contratto di Jacob Elordi con Bottega Veneta potrebbe tranquillamente essere uno dei documenti più solidi del mondo dello spettacolo.

Alla Biennale di Venezia ci sarà anche Bottega VenetaAlla 61° edizione della Biennale di Venezia, che partirà il prossimo 9 maggio, ci sarà anche Bottega Veneta.