La Birralonga di Erbè
Domenica 19 aprile 2026 si svolgerà la Birralonga, un evento che combina passeggiate all’aperto con la promozione dei prodotti locali nelle campagne della Bassa Veronese. La manifestazione coinvolge diverse attività legate alla scoperta del territorio e alla valorizzazione delle tradizioni gastronomiche della zona. La giornata si svolgerà in un contesto rurale, con partecipanti provenienti da diverse parti della regione.
Si terrà domenica 19 aprile 2026 la Birralonga, una manifestazione che unisce attività all’aria aperta e valorizzazione delle produzioni locali nelle campagne della Bassa Veronese. L’iniziativa attraverserà i territori comunali di Erbè e Isola della Scala, proponendo una camminata di circa dodici.🔗 Leggi su Veronasera.it
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In piazza mazzetti poveri ma buoni. La personalità delle erbe selvaticheC’erano una volta le erbivendole e anche gli erbivendoli: vendevano erbe di campo, in piazza.