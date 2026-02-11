La Juventus ha messo gli occhi su Ederson e si muove con decisione. La società ha già deciso di puntare forte sul portiere e ha tutti gli occhi puntati su di lui, anche se l’Atalanta non ha ancora mollato la presa. Spalletti, invece, ha dato il via libera e si prepara a lasciar partire Ederson, aprendo così uno spiraglio per i bianconeri. Nei prossimi giorni, si attendono sviluppi sul fronte mercato.

La Juventus ha già tracciato la rotta per il mercato estivo e il nome di Ederson è balzato in cima alla lista dei desideri della Continassa. Dopo un mercato invernale dedicato a puntellare altri reparti, i bianconeri sono pronti a un investimento massiccio sulla mediana. Se il sogno proibito resta Sandro Tonali, la cui pista è resa impervia dalle pretese del Newcastle e dalla fitta concorrenza internazionale, il centrocampista dell’ Atalanta rappresenta l’obiettivo concreto su cui la dirigenza si sta muovendo con decisione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la posizione del brasiliano è diventata un’occasione strategica: il calciatore avrebbe già comunicato alla Dea l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, manifestando la volontà di intraprendere una nuova avventura professionale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus punta tutto su Ederson: muro Atalanta e via libera di Spalletti

Questa sera alle 21 l’Atalanta sfida la Juventus al Gewiss Stadium nei quarti di Coppa Italia.

