Juventus | sguardo sul mercato estivo

La Juventus sta lavorando già alla preparazione del mercato estivo 2026, con alcuni nomi che fanno discutere gli appassionati. Oltre alle trattative più note con portieri e centrocampisti di grande esperienza, la società ha individuato altri tre calciatori di livello internazionale come possibili acquisti per rafforzare la rosa dell’allenatore Luciano Spalletti. La strategia si concentra su innesti di qualità che possano contribuire alla competitività della squadra nella prossima stagione.

La Juventus sta già pianificando con attenzione il mercato estivo 2026. Oltre ai nomi più caldi di Alisson e Bernardo Silva, la dirigenza bianconera ha nel mirino altri tre giocatori di livello internazionale per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. Il primo obiettivo resta Kim Min-jae. Il difensore sudcoreano del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: sguardo sul mercato estivo Juventus Shock: Colpo Milionario che Cambia Tutto Juventus: tentazione sul mercato estivoLa Juventus si trova di fronte a una tentazione importante sul mercato estivo 2026: il Barcellona ha inserito Andrea Cambiaso nella propria lista dei... Leggi anche: Juventus: acceleratore sul mercato estivo