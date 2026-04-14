Juventus i dettagli dell’affare Openda
La Juventus ha definito i dettagli dell’accordo per il riscatto di Openda dal Lipsia. È stato stabilito un prezzo preciso per il trasferimento, che sarà pagato dalla società bianconera. L’operazione riguarda l’acquisizione del giocatore, con le condizioni economiche e le modalità di pagamento già concordate tra le parti. La trattativa si è concretizzata nelle ultime settimane, portando a una decisione definitiva sulla cessione.
Juventus, i conti dell’affare Openda: ecco quanto costa davvero il riscatto dal Lipsia. Il raggiungimento aritmetico della parte sinistra della classifica non ha portato solo sollievo sportivo in casa Juventus, ma ha attivato ufficialmente i termini contrattuali per l’acquisto a titolo definitivo di Lois Openda. Secondo quanto analizzato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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