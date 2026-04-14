Juventus i dettagli dell’affare Openda

La Juventus ha definito i dettagli dell’accordo per il riscatto di Openda dal Lipsia. È stato stabilito un prezzo preciso per il trasferimento, che sarà pagato dalla società bianconera. L’operazione riguarda l’acquisizione del giocatore, con le condizioni economiche e le modalità di pagamento già concordate tra le parti. La trattativa si è concretizzata nelle ultime settimane, portando a una decisione definitiva sulla cessione.