Il centrocampista turco della Juventus è alle prese con un problema che preoccupa lo staff tecnico in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna. La squadra ha conquistato la quarta posizione in classifica dopo l’ultimo turno di Serie A, rafforzando le possibilità di qualificazione alla Champions League. Tuttavia, l’incertezza sulla disponibilità del giocatore potrebbe influire sulla strategia di formazione e sulle prestazioni in vista delle gare decisive.

Il numero dieci turco tiene in ansia Spalletti in vista del prossimo match di campionato contro il Bologna La Juventus si è issata solitaria al quarto posto dopo l’ultima giornata di Serie A e adesso guarda con maggiore fiducia alla corsa Champions per il rush finale di campionato. Kenan Yildiz, classe 2005 (Ansa) – Calciomercato.it La squadra bianconera ha iniziato a preparare oggi la sfida di domenica sera contro il Bologna, con un’incognita non di poco conto per Luciano Spalletti. A tenere in ansia il tecnico di Certaldo (fresco di rinnovo) e i tifosi della ‘Vecchia Signora’ sono le condizioni di Kenan Yildiz, uscito acciaccato dall’ultima sfida con l’ Atalanta.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, allarme Yildiz e stagione compromessa per un difensore

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