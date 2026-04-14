Job Day a Figino Serenza colloqui diretti con le aziende | come partecipare

Martedì 21 aprile, la biblioteca comunale di Figino Serenza ospiterà un evento dedicato alla ricerca di lavoro. Dalle 9 alle 13, sarà possibile partecipare a colloqui diretti con le aziende presenti. L’iniziativa, promossa dal Centro per l’impiego della Provincia di Como in collaborazione con il Comune, offre l’opportunità di incontrare direttamente rappresentanti delle imprese e presentare il proprio percorso professionale.

Un’occasione concreta per chi cerca lavoro o vuole cambiare percorso professionale. Martedì 21 aprile, dalle 9 alle 13, la biblioteca comunale di Figino Serenza ospita il Job Day promosso dal Centro per l’impiego della Provincia di Como insieme al Comune. L’obiettivo è semplice ma diretto.🔗 Leggi su Quicomo.it

Turismo, Job Days a Milazzo e Taormina: porta il curriculum e sostieni colloqui con le aziendeAnche quest’anno Milazzo e Taormina ospiteranno i Job Days Turismo 2026, due giornate dedicate all’incontro tra strutture ricettive e candidati...