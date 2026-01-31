Le tote bag sono tornate di moda e conquistano il pubblico con modelli pratici e belli da vedere. Sono capienti, facili da usare e si adattano a ogni look grazie a uno stile minimalista. Sul mercato online si trovano dieci modelli del 2026 da non perdere, perfetti per chi cerca funzionalità e stile in una sola borsa.

Dimenticate i modelli démodé e poco accattivanti, perché le proposte dell'inverno 2026 sono decisamente di tendenza: realizzate in pelle o materiali affini, si fanno portavoce di un'estetica minimal e raffinata, che strizza l'occhio al quiet luxury. Le trendsetter le scelgono in colori passepartout come il nero e il marrone, puntando su silhouette pulite e dettagli discreti, tra cui manici strutturati e finiture ben curate. A fare la differenza, poi, sono le dimensioni: generose ma bilanciate, le tote bag più glamour sono abbastanza capienti da contenere laptop, agenda e beauty essentials, senza mai rinunciare all'eleganza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Borsa shopper, 10 modelli del 2026 da comprare online

