Japan Day all’Asian Film Festival | se il cinema diventa un’aula di tribunale

Il Japan Day dell’Asian Film Festival si è svolto quest’anno in un’atmosfera particolare, con proiezioni che hanno coinvolto il pubblico in un viaggio tra film e questioni legali. Durante l’evento sono stati presentati diversi titoli giapponesi, alcuni dei quali affrontano tematiche giudiziarie e processuali. La giornata ha visto inoltre interventi di esperti e discussioni che hanno approfondito le dinamiche del sistema giudiziario rappresentate nelle opere cinematografiche.

Il Japan Day di quest’anno si è trasformato in una lunga udienza cinematografica. Se da un lato Sham ci ha trascinato nei meccanismi di un thriller legale dove l’inganno è la sola prova ammissibile, dall’altro il maestro Koji Fukada, con il suo “Love on Trial“, ha messo alla sbarra l’intera industria delle idol. Due film diversi, un unico grande tema: il giudizio spietato della società giapponese. Entriamo nel vivo della programmazione con l’analisi delle due pellicole che hanno maggiormente scosso il pubblico, due sguardi diversi sulla giustizia nipponica: Sham e Love on Trial. Sham è un’opera che gioca magistralmente con i concetti di identità e simulazione.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Japan Day all’Asian Film Festival: se il cinema diventa un’aula di tribunale Leggi anche: Asian Film Festival dal 7 al 15 aprile a Roma Asian Film Festival 2026: Viaggio al centro della Corea tra sogni, drammi e coltelliSi è svolta ieri, presso il Cinema Farnese di Roma, la giornata dedicata al cinema coreano indipendente. Japan Days. Yorushika · Martian. I tornano il negli spazi dell’ nel quartiere EUR di , pronti a trasportarvi in un mondo sospeso tra tradizione classica e pop culture contemporanea Lasciatevi - facebook.com facebook