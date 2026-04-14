Dopo alcuni mesi di condivisioni sui social e momenti pubblici di coppia, la relazione tra Jack Vanore e Vittoria Beggiato si è conclusa. Vanore ha confermato che il periodo è stato molto complicato, senza però entrare nei dettagli. Entrambi avevano condiviso foto e messaggi che indicavano una relazione stabile, ma ora si sono separati. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, lasciando i fan sorpresi.

Jack Vanore nei mesi scorsi era uscito allo scoperto con la fidanzata Vittoria Beggiato, sui social si mostravano molto complici e innamorati ma la loro storia d'amore è giunta già al capolinea. Ad annunciare la loro rottura è stato l'ex opinionista di Uomini e Donne tramite alcune Instagram stories. Ai suoi seguaci ha spiegato che non tutte le relazioni sono fatte per durare, alcune servono a insegnare qualcosa e la loro è una di quelle. L'ex opinionista di Uomini e Donne non ha figli, dopo aver rivelato ai suoi fan di essere tornato single riferendosi alla paternità ha detto che è stato per lui un pensiero importante per molti anni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Jack Vanore e Vittoria Beggiato si sono detti addio, lui svela: “Periodo molto complicato”

Jack Vanore ritrova l’amore: chi è la nuova fidanzata Vittoria Beggiato, giornalista e influencerL'ex opinionista di Uomini e Donne ufficializza la relazione con Vittoria Beggiato, giornalista e influencer.

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«Non tutte le storie sono fatte per durare. Alcune servono a insegnarti qualcosa… e poi finiscono. La nostra è una di quelle». Jack Vanore, che solo poco tempo fa aveva reso pubblica la sua relazione con Vittoria Beggiato condividendo un momento speciale - facebook.com facebook