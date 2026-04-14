Italia escursionista trova un uomo morto in un bosco | scena horror

Un escursionista ha trovato nel pomeriggio di oggi un uomo morto in un bosco tra Savona e Albissola, in provincia di Savona. La vittima si trovava in stato di decomposizione. La scoperta è avvenuta durante un'escursione nella zona e ora sono in corso le operazioni di verifica da parte delle forze dell'ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso o sull'identità dell'uomo.

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto nel pomeriggio di oggi nei boschi tra Savona e Albissola, in provincia di Savona. Il ritrovamento è avvenuto in località La Rusca, in un’area impervia e difficile da raggiungere, dove a lanciare l’allarme è stato un escursionista di passaggio. L’uomo, durante una passeggiata lungo i sentieri della zona, si è imbattuto nel corpo e ha immediatamente avvertito le autorità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, insieme alla Scientifica, ai Vigili del fuoco e ai tecnici del Soccorso alpino, necessari per operare in sicurezza in un’area particolarmente complessa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, escursionista trova un uomo morto in un bosco: scena horror Giallo a Bollate: uomo di 35 anni trovato morto in un bosco. Indagano i carabinieriBollate (Milano) – Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 1 aprile, il corpo di un uomo senza vita è stato trovato in un bosco di via Fametta a... “Morta nel suo negozio”. Italia, il marito va a trovarla e la trova così: scena agghiaccianteUna donna di 37 anni è stata trovata senza vita nel suo negozio nel territorio del Mugello nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 febbraio.