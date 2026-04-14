Isola d' Elba ruba elettrodomestici da un appartamento | fermato dai carabinieri

I carabinieri di Portoferraio hanno arrestato un uomo dopo aver scoperto che aveva rubato elettrodomestici da un appartamento sull’Isola d’Elba. Gli agenti hanno identificato il responsabile e recuperato la refurtiva, che è stata restituita al proprietario. L’indagine è iniziata dopo la segnalazione di un furto e si è conclusa con l’arresto dell’autore.

I carabinieri di Portoferraio hanno identificato l'autore di un furto in abitazione, recuperato la refurtiva prontamente restituita al legittimo proprietario. Pochi giorni fa il proprietario si era presentato in caserma lamentando la sottrazione dalla sua abitazione di piccoli elettrodomestici ed.🔗 Leggi su Livornotoday.it Devasta la cappella della Madonna e ruba l’oro: fermato dai cittadini e consegnato ai carabinieri. "Avevo fame"Un rumore improvviso nel silenzio della notte, poi le luci che si accendono e le finestre che si aprono una dopo l’altra. Spaccio di droga all'Elba, maxi operazione dei carabinieri: perquisizioni in tutta l'isolaUna maxi operazione antidroga è stata eseguita all'isola d'Elba da parte dei carabinieri di Portoferraio con l'impiago di 20 militari dell'Arma, nove...