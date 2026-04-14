Irene Ranaldi a Verona | una riflessione critica sull’iperturismo e le trasformazioni urbane
Il 18 aprile alle 18, nella Sala Birolli di Verona, si terrà un evento culturale con la sociologa urbana e scrittrice Irene Ranaldi. Durante l’appuntamento, presenterà il suo ultimo libro intitolato “Geografie della gentrification”. L’incontro si svolgerà in un contesto che coinvolge la comunità locale e si concentrerà sulle tematiche legate all’iperturismo e alle trasformazioni delle aree urbane.
Un appuntamento di grande rilievo culturale animerà la città di Verona il 18 aprile alle 18 presso la Sala Birolli (Via Macello 17 Via Ponte Aleardi 2) dove la sociologa urbana e scrittrice Irene Ranaldi presenterà il suo più recente volume “Geografie della gentrification. Viaggio nell’Italia.🔗 Leggi su Veronasera.it
Cubo nero, Spc: “Serve una sospensiva per le principali trasformazioni urbane”Firenze, 12 febbraio 2026 - "Il problema non è solo il colore del cubo nero spuntato sull'ex Teatro Comunale.
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