Irene Ranaldi a Verona | una riflessione critica sull’iperturismo e le trasformazioni urbane

Il 18 aprile alle 18, nella Sala Birolli di Verona, si terrà un evento culturale con la sociologa urbana e scrittrice Irene Ranaldi. Durante l’appuntamento, presenterà il suo ultimo libro intitolato “Geografie della gentrification”. L’incontro si svolgerà in un contesto che coinvolge la comunità locale e si concentrerà sulle tematiche legate all’iperturismo e alle trasformazioni delle aree urbane.