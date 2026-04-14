L’allenatore ha dichiarato di voler continuare nel suo ruolo e di impegnarsi al massimo, anche dopo l’eliminazione dalla Champions League asiatica. Ha confermato la sua intenzione di restare nel club e ha commentato la situazione senza fare riferimenti diretti a eventuali cambiamenti o decisioni future. La sua posizione è rimasta stabile, nonostante le recenti sfide della squadra in competizione continentale.

di Alberto Petrosilli Inzaghi ha confermato l’intenzione di rimanere all’Al Hilal nonostante l’eliminazione nella Champions League asiatica. Mentre l’Inter di Cristian Chivu prosegue la sua marcia verso lo scudetto, arrivano notizie agrodolci dal Medio Oriente per un grande ex nerazzurro. Simone Inzaghi, alla guida dell’ Al-Hilal, ha visto sfumare il sogno della AFC Champions League Elite dopo una sfida epica contro l’ Al-Sadd, allenato da un altro ex Inter (e suo ex mentore), Roberto Mancini. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Nonostante l’amarezza, Inzaghi ha ribadito la volontà di proseguire il suo percorso in Arabia Saudita: PAROLE – « Il mio futuro? Rimango all’Al-Hilal perché sto facendo il mio lavoro al meglio delle mie capacità e ci metto tutto me stesso.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inzaghi e il futuro all’Al-Hilal: «Resto qui, sto dando il massimo. Sull’eliminazione…»

Inzaghi’s Al Hilal: A Tactical Model Beyond the League

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Inzaghi spiega il suo addio all’Italia: «In Arabia non mi hanno spinto i soldi, ma altre motivazioni. Io ct? Sto molto bene qui»di Redazione JuventusNews24Inzaghi in un’intervista ha spiegato il perché del suo addio all’Italia soffermandosi anche sulla possibilità di diventare...

Temi più discussi: Inzaghi: In Arabia non sto bene... di più. Via dall'Inter per soldi? No, non ne avevo bisogno; Ct della Nazionale? Simone Inzaghi esce allo scoperto e annuncia il suo futuro all'Al-Hilal; Sommer: Anni bellissimi con Inzaghi, ora Chivu. Vogliamo Coppa e scudetto, sul mio futuro…; Inter, Calhanoglu: Il ricordo dello Scudetto perso è ancora vivo. Dopo aver perso due finali di Champions, l'obiettivo è quello. Chivu più empatico di Inzaghi. Poi traccia il futuro e offre un consiglio a chi critica Svilar per il goal subito.

Simone Inzaghi all’Al Hilal dimostra che il prezzo del successo lo puoi pagare con l’infelicitàDall’Inter all’Arabia Saudita, Simone Inzaghi affronta critiche e pressioni all’Al Hilal: tra mercato faraonico e risultati, il futuro del tecnico è in bilico. sport.virgilio.it

Inzaghi-Al Hilal, rottura vicina: scenari tra Italia e PremierIl futuro di Simone Inzaghi è sempre più incerto. Dopo l’eliminazione agli ottavi della Champions League asiatica contro l’Al Sadd guidato da Roberto Mancini, l’esperienza all’Al Hilal rischia di chiu ... msn.com

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COME SI DICE 'SPIAZE' IN ARABO – SIMONE INZAGHI RISCHIA L’ESONERO DALL’AL-HILAL DOPO L’ELIMINAZIONE x.com