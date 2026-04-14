Interventi allo stadio | la fine dei lavori è prevista per il 15 maggio

L'amministrazione comunale ha comunicato che i lavori di ristrutturazione allo stadio “Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere si concluderanno il 15 maggio. La notizia è stata resa nota in seguito a un'interrogazione presentata da un consigliere comunale, che aveva chiesto aggiornamenti sullo stato dei lavori. La data di fine lavori è stata ufficializzata dal Comune come risposta alle domande poste durante l'assemblea pubblica.

C'è una data per la fine dei lavori allo stadio “Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere. Ad annunciarla è l'amministrazione comunale in risposta a un'interrogazione sull'argomento presentata dal consigliere comunale Danilo Talento.“Nei giorni scorsi - afferma l'esponente di Sinistra Italiana-Avs.🔗 Leggi su Casertanews.it Tramvia Firenze: ultimo ok per la tratta Libertà-Rovezzano. Lavori al via a luglio 2026 Lavori all’ufficio postale di Sogliano che si rifà il look, riapertura prevista per fine maggioPoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sogliano sul Rubicone, sito in piazza Matteotti 44, da mercoledì 8 aprile sarà interessato da... San Siro, svolta nuovo stadio: lavori a fine maggio. Disagi per i tornelli e piano parcheggiLookman, il Fenerbahce ora si spazientisce! Notte di tensione: quale futuro per l’attaccante dell’Atalanta? La rivelazione di Romano Liverpool,...