Inter si è riacceso Thuram | con questo Tikus è lecito sognare il doblete

L’attaccante del Inter ha ripreso a segnare e ad assistere con continuità nelle ultime partite. Dopo aver contribuito con un gol e due assist contro la Roma, ha segnato una doppietta nella vittoria contro il Como. Con queste prestazioni, il giocatore sembra aver ritrovato la forma migliore, offrendo supporto fondamentale alla squadra.

Gol e doppio assist contro la Roma e doppietta contro il Como: i nerazzurri ritrovano Marcus Thuram nella sua versione migliore. Dopo un avvio di stagione esaltante trascinando l’Inter con le sue reti, l’attaccante francese ha rimediato il 30 settembre 2025 in Champions League contro lo Slavia Praga un infortunio alla coscia che lo ha costretto a rimanere ai box per più di un mese, rientrando il 9 novembre 2025 contro la Lazio. A seguito di questo stop prolungato, il numero 9 nerazzurro aveva segnato solamente 4 gol in 19 partite in campionato calando vistosamente il suo rendimento, prima di riaccendersi nelle ultime due gare siglando tre reti importanti per il rush finale Scudetto.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, si è riacceso Thuram: con questo Tikus è lecito sognare il “doblete” Discontinuo, segna poco, zero fame: Inter, SOS Thuram. Dov'è finito il vero Tikus?Se fossero solo i freddi numeri a decretare la positività o meno di una stagione, Marcus Thuram potrebbe essere considerato a tutti gli effetti un... Thuram Inter, il francese delude: impreciso, poco incisivo e senza gol in Champions. L’analisi sul momento nero di TikusSommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions.