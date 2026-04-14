Insegnanti in trincea | burnout e abbandoni di massa La scuola perde i suoi pilastri mentre il disagio giovanile esplode | Così la relazione educativa muore
Negli ultimi tempi si assiste a un aumento dei casi di insegnanti che abbandonano il loro lavoro a causa di burnout e insoddisfazione, con molte scuole che registrano un calo di personale. La situazione si riflette anche nell’aumento del disagio tra i giovani, rendendo difficile mantenere un rapporto educativo efficace. La perdita di insegnanti e il deterioramento del rapporto con gli studenti mettono in crisi il ruolo tradizionale della scuola come luogo di formazione e confronto.
Non è più solo questione di programmi da finire o di registri elettronici da compilare. La scuola è un argine che sta cedendo, attraversata da "tensioni profonde che mettono in discussione la sua stessa funzione democratica". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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