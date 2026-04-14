La stagione di Papu Gomez è finita | operato alla caviglia con il Padova ha giocato solo 9 partite

La stagione di Papu Gomez si è conclusa dopo un intervento chirurgico alla caviglia. Con il Padova ha disputato soltanto nove partite, tornando in campo a novembre dopo aver scontato una squalifica. In quell’occasione è diventato titolare e anche capitano della squadra. La sua presenza in campo si è limitata a poche uscite, prima di interrompere definitivamente l’attività stagionale.