Infortuni più assurdi nella storia del calcio | dal dopobarba ‘letale’ al freno a mano dimenticato I 5 incidenti più imbarazzanti – VIDEO di Chiara Aleati

Nel corso della storia del calcio sono stati documentati vari incidenti che si sono distinti per la loro stranezza o imprevedibilità. Tra questi ci sono episodi come un calciatore colpito da un dopobarba che ha causato una reazione improbabile e un altro caso in cui un giocatore ha dimenticato il freno a mano, scatenando situazioni imbarazzanti. Questi eventi sono stati catturati in video e sono tra i più ricordati per la loro comicità e assurdità.

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