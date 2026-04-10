In alcuni contratti nel calcio, sono emerse clausole sorprendenti e richieste insolite che vanno oltre le consuete aspettative. Si sono trovate stipulazioni che riguardano soggiorni in case di Lego, viaggi nello spazio vietati e serate in discoteca garantite. Queste condizioni, a volte, sono state inserite nei documenti firmati dai calciatori, dimostrando quanto possa essere variegata la natura delle clausole contrattuali nel mondo dello sport professionistico.

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© Calcionews24.com - Contratti assurdi nel calcio: dalle case di Lego ai viaggi nello spazio vietati, fino alle serate in discoteca garantite – VIDEO di Chiara Aleati

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