Conte-De Laurentiis summit in anticipo? Le richieste del mister

Il tecnico del Napoli ha chiesto un incontro anticipato con la dirigenza per discutere del futuro della squadra. Nel frattempo, il Napoli ha battuto il Lecce 2-1 al Maradona, mantenendo vive le speranze di qualificazione in Champions League. La partita ha visto i partenopei ottenere i tre punti, ma l’attenzione si concentra sulle prossime decisioni in vista della stagione.

Il Napoli batte il Lecce 2-1 al Maradona e continua a mantenere viva la speranza Champions. Ma è il futuro a tenere banco. Antonio Conte ha parlato chiaramente in conferenza stampa: vuole restare, ma solo se ci saranno i presupposti giusti con la società. Il confronto con Aurelio De Laurentiis potrebbe essere anche anticipato rispetto ai piani iniziali. Non è uno scherzo di mercato, è la realtà di una situazione che necessita chiarimenti urgenti. Conte, una volontà netta ma condizionata. L’allenatore degli azzurri ha ribadito con fermezza la propria intenzione di proseguire l’avventura napoletana. Si trova bene in Campania, ma è consapevole che il calcio non lascia spazio ai sentimenti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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