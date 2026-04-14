Incontri e mostre sul mondo del Motorsport

Sono in corso incontri e mostre dedicate al mondo del Motorsport, coinvolgendo appassionati e visitatori. Oltre alle gare e alle auto sul circuito, sono aperte aree come la Fan zone nell’autodromo e il Villaggio Terre&Motori in piazza Matteotti. Questi eventi offrono occasioni di incontro e approfondimento per chi vuole scoprire di più sull’universo delle competizioni motoristiche.

Non solo i bolidi in pista, la festa nella Fan zone in Autodromo e quella nel Villaggio Terre&Motori in piazza Matteotti. La settimana del Wec porta in città anche varie iniziative dedicate al mondo del motorsport. Domani alle 9 il teatro comunale Ebe Stignani ospiterà la quarta edizione di ‘Il coraggio di sognare’, l’evento rivolto a studenti delle scuole superiori e universitari. Tra gli ospiti spiccano Antonello Coletta, responsabile Endurance e Corse Clienti di Ferrari; Antonio Giovinazzi, campione del mondo Wec 2025; ed Emanuele Pirro (foto), ex pilota F1 e cinque volte vincitore della 24 Ore di Le Mans. Alle 18, sul palco dello...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incontri e mostre sul mondo del Motorsport Giorno del Ricordo: mostre, incontri e cerimonie per ricordare le vittime delle foibeC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Cervia... Parte RITAGLI - Un ciclo di incontri gratuito sul mondo dell’informazionePercorso coinvolgente e laboratoriale per apprendere metodi di analisi delle informazioni e strategie di utilizzo dei media digitali. Drifting with the Fast and Furious Crew in QATAR Argomenti più discussi: Alberi Festival Lab 2026; Exposed. Torino Photo Festival; Incontri e mostre sul mondo del Motorsport; Mattia Moreni protagonista di una settimana di mostre, incontri e inclusione. Agli incontri dell'Fmi/Banca Mondiale la «mina vagante» non sarà la guerra, ma i due nuovi fattori di rischio - facebook.com facebook Dopo due anni di viaggi, incontri e reportage in giro per l’Italia, il 15 aprile esce il mio nuovo libro: La rivoluzione dopodomani ( @NRedizioni) Provo a raccontare un paese che (non) cambia, invecchia e non guarda né avanti né indietro: è diventato formidabil x.com