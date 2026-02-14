Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a Bitonto, causato da un tamponamento tra due auto avvenuto nel pomeriggio di ieri. La collisione si è verificata lungo la strada principale, quando un’auto ha attraversato improvvisamente la corsia, colpendo un’altra vettura che stava sopraggiungendo. La vittima, sedicente studente, viaggiava a bordo di uno dei veicoli coinvolti. Per motivi ancora da chiarire, il sinistro ha provocato anche il ferimento di due passeggeri, trasportati in ospedale. La tragedia ha

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Bitonto, nel Barese, nelle scorse ore. La vittima è Gianvito Carelli, un ragazzo di 17 anni di Bitonto che viaggiava con due amici nell'auto che è finita fuori strada impattando contro un albero. Le due persone ferite hanno 17 e 19 anni: il primo ha riportato politraumi ed è ricoverato al Policlinico di Bari, il 19enne è stato trasportato all'ospedale Di Venere. Il personale sanitario del 118 intervenuto non ha potuto fare nulla per salvare la vita del 17enne. Indagano i carabinieri sulla dinamica dell'incidente e per capire come mai l'auto sia finita fuori strada. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente stradale a Bitonto: muore un ragazzo di 17 anni due feriti. Rinviato il carnevale

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e due persone sono rimaste ferite dopo un incidente stradale a Bitonto, nel Barese.

Questa mattina a Vittoria, un grave incidente tra un’auto e un camion ha causato la morte di una donna di 73 anni.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Schianto nella notte, morto un 17enne e due coetanei sono gravissimi; Incidente a Bitetto: auto finisce fuori strada, muore una ventenne; Giovinazzo, slitta sull'asfalto e finisce contro la colonnina del rifornimento; Bitonto, 50mila ulivi a rischio per fotovoltaico. Sicolo: In pericolo la sopravvivenza di una coltura.

Tragedia a Bitonto: 17enne muore in un incidente, due amici feritiBITONTO – Una tragedia ha colpito la comunità di Bitonto nelle ultime ore: Gianvito Carelli, 17 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale. Il ... ilsipontino.net

Dramma a Bitonto, auto fuori strada: morto un 17enneIl veicolo sarebbe finito fuori dalla carreggiata e avrebbe sbattuto contro un albero. Feriti altri due giovani che erano a bordo del mezzo ... baritoday.it

Incidente stradale con feriti stanotte nei pressi del cimitero comunale, in direzione Floridia facebook

#PLTerredargine #Accadeora Incidente stradale a #Carpi in Via Guastalla tra Via Canale di Migliarina e Via Lunga. Possibili rallentamenti verso Carpi Siamo sul posto per i rilievi e la #viabilità @PMTerredargine x.com