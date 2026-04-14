Incidente a Pellaro coinvolta anche una pattuglia dei carabinieri

Nel pomeriggio di oggi a Pellaro si è verificato un incidente sulla strada statale 106. Secondo quanto riportato dall'Adnkronos, una pattuglia dei carabinieri in servizio è rimasta coinvolta nell'evento. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e gestendo le conseguenze sul traffico. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

A Pellaro nel pomeriggio si è verificato un'incidente sulla SS 106 che ha visto coinvolta una pattuglia dei carabinieri in servizio, come riporta l'Adnkronos.Al momento non si registrano vittime e feriti gravi solo tanta paura ma sono state segnalate code e rallentamenti.Gli inquirenti sono al.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Tragico incidente a Nonantola, coinvolta una famiglia. Morto uno dei genitoriL'auto, per motivi ancora in corso di accertamento, è finita contro un palo in via Caselle. Tragico incidente a Nonantola, coinvolta una famiglia. Morto sul colpo uno dei genitoriIl mezzo, per motivi ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada in via Caselle.