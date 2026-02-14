Tragico incidente a Nonantola coinvolta una famiglia Morto uno dei genitori

Una famiglia di Nonantola è rimasta coinvolta in un incidente mortale avvenuto poco prima delle 18 in via Caselle, nella frazione di La Grande. L’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo, causando la morte di uno dei genitori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica esatta resta da chiarire, ma sembra che l’auto abbia sbandato per motivi ancora da accertare.

L'auto, per motivi ancora in corso di accertamento, è finita contro un palo in via Caselle. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Gli altri feriti, tra cui quattro minori, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale Tragico incidente poco prima delle 18 in via Caselle nella frazione di La Grande a Nonantola. Per cause ancora in corso di accertamento un'autovettura è finita fuoristrada andando a sbattere probabilmente contro un palo. A bordo papà, mamma con tre bambini. Uno dei genitori, il papà, è purtroppo sbalzato fuori dal veicolo ed è morto. Sul posto sono intervenuti immediatamente tre ambulanze, un'automedica, polizia locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara e i vigili del fuoco di San Felice sul Panaro.