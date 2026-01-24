Maniago inaugurata la scuola Manzoni rinnovata | Un investimento sul futuro

Sabato 24 gennaio a Maniago è stata inaugurata la scuola primaria “Alessandro Manzoni”, recentemente rinnovata. L'intervento ha riguardato l'adeguamento degli spazi e delle strutture per migliorare l’ambiente scolastico e favorire un apprendimento più efficace. Un intervento che rappresenta un investimento nel futuro della comunità, offrendo ai giovani studenti un ambiente più funzionale e confortevole.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.