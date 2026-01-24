Maniago inaugurata la scuola Manzoni rinnovata | Un investimento sul futuro
Sabato 24 gennaio a Maniago è stata inaugurata la scuola primaria “Alessandro Manzoni”, recentemente rinnovata. L'intervento ha riguardato l'adeguamento degli spazi e delle strutture per migliorare l’ambiente scolastico e favorire un apprendimento più efficace. Un intervento che rappresenta un investimento nel futuro della comunità, offrendo ai giovani studenti un ambiente più funzionale e confortevole.
Si è tenuta sabato 24 gennaio a Maniago l’inaugurazione della scuola primaria “Alessandro Manzoni”, completamente rinnovata. Il plesso in questo ultimo periodo è stato al centro di una serie di interventi che hanno richiesto un investimento complessivo di oltre 3 milioni e 352 mila euro.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Infrastrutt.:Amirante, a Maniago scuola Manzoni investimento su futuroManiago, 24 gen - Non celebriamo solo la conclusione di un cantiere, ma il compimento di un investimento sul futuro, che passa dalla sicurezza degli edifici scolastici, dalla qualitÃ degli ... ilgazzettino.it
APERTA A TUTTA LA COMUNITÀ LA SCUOLA A. MANZONI DI MANIAGOLIBERO Dopo un importante percorso di riqualificazione durato circa due anni, iniziato nell'autunno del 2023, la comunità di Maniagolibero si appresta a riabbracciare la sua scuola pri - facebook.com facebook
