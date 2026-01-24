Maniago inaugurata la scuola Manzoni rinnovata | Un investimento sul futuro

Da pordenonetoday.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 24 gennaio a Maniago è stata inaugurata la scuola primaria “Alessandro Manzoni”, recentemente rinnovata. L'intervento ha riguardato l'adeguamento degli spazi e delle strutture per migliorare l’ambiente scolastico e favorire un apprendimento più efficace. Un intervento che rappresenta un investimento nel futuro della comunità, offrendo ai giovani studenti un ambiente più funzionale e confortevole.

Si è tenuta sabato 24 gennaio a Maniago l’inaugurazione della scuola primaria “Alessandro Manzoni”, completamente rinnovata. Il plesso in questo ultimo periodo è stato al centro di una serie di interventi che hanno richiesto un investimento complessivo di oltre 3 milioni e 352 mila euro.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Iscrizioni su Unica, info e novità: la scuola si rinnova e guarda avanti con un “investimento” sul nostro futuroLe iscrizioni a Unica sono aperte: la scuola si rinnova per offrire un percorso formativo aggiornato e orientato al futuro.

Leggi anche: Rapporto ASviS: “La sostenibilità non è un fastidio ma un investimento sul futuro”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: AGENZIA REGIONE CRONACHE - oggi.

Infrastrutt.:Amirante, a Maniago scuola Manzoni investimento su futuroManiago, 24 gen - Non celebriamo solo la conclusione di un cantiere, ma il compimento di un investimento sul futuro, che passa dalla sicurezza degli edifici scolastici, dalla qualitÃ degli ... ilgazzettino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.