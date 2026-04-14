Nella sala Pegaso della Provincia si è tenuto un evento promosso dalla Consulta provinciale per la disabilità in occasione della Giornata Mondiale di Consapevolezza sull’Autismo. Sono intervenuti giovani studenti, familiari e rappresentanti della comunità locale. L’incontro ha visto la partecipazione di diverse persone interessate a discutere e condividere informazioni sul tema. La discussione si è concentrata su aspetti legati alla condizione e all’inclusione.

Nella sala Pegaso della Provincia si è svolta un’iniziativa promossa dalla Consulta provinciale per la disabilità in occasione della Giornata Mondiale di Consapevolezza sull’Autismo, con la partecipazione di giovani studenti, famiglie e membri della comunità. La presenza attiva e commovente di tanti ragazzi ha testimoniato il vero significato del concetto di inclusione. Organizzato dall’Isis Leopoldo II di Lorena, in qualità di membro dell’assemblea della Consulta, l’incontro si è proposto come un momento di unione e vicinanza alle persone con autismo e alle loro famiglie. Il patrocinio della Provincia, del Comune di Grosseto e della...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In Provincia si è parlato di autismo

L'autismo raccontato da Edoardo, Giulia, Gabriele e Ivan: quattro storie per abbattere i pregiudizi sull'autismoEdoardo, Giulia, Gabriele e Ivan si raccontano in interviste dirette e senza censure: un viaggio autentico per abbattere i pregiudizi e comprendere...

Giornata dell’Autismo, a Confindustria Caserta il convegno “Ripensiamo l’Autismo”, allo stesso tavolo imprese, istituzioni e famiglieMercoledì 2 aprile 2026, in occasione della Giornata Internazionale per la Consapevolezza dell’Autismo, si è tenuto nella prestigiosa sede di...

30 anni senza diagnosi di autismo (supporto 2) | la mia storia

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Il vice presidente della Provincia, Achille Spinelli, ritorna anche sul grave episodio in via Santa Croce: "La presenza delle forze di polizia porta fiducia e dà grande valore al presidio per la sicurezza in una città complessa come Trento" Leggi l’articolo tin - facebook.com facebook

Vivere la movida responsabilmente, questo l'obiettivo di Movidamente, progetto della Provincia di Lecce, mirato soprattutto alla sicurezza stradale x.com