A febbraio, gli investimenti pubblicitari in Italia sono aumentati del 3%, confermando il trend positivo iniziato a gennaio. I dati mostrano una crescita continua nel settore pubblicitario, che si mantiene stabile rispetto al mese precedente. Questa variazione si aggiunge all'incremento già registrato all'inizio dell'anno, evidenziando un andamento in crescita nel primo trimestre.

Gli investimenti pubblicitari in Italia in febbraio sono cresciuti del 3%, con una conferma dell'aumento già registrato in gennaio. Lo affermano i dati Nielsen che ha pubblicato i risultati Ad Intel. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti 'Over The Top', l'andamento nel cumulato gennaio e febbraio si attesta su una crescita del 2,7%. "L'anno parte bene, per il resto del 2026 dobbiamo purtroppo tenere in considerazione - afferma Luca Bordin, Country leader Italia di Nielsen - la mancata qualificazione della Nazionale italiana ai Mondiali di calcio, che potrebbe avere un impatto sulle aspettative di raccolta pubblicitaria".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In febbraio gli investimenti pubblicitari in Italia sono cresciuti del 3%

Farmaceutica italiana: nel 2024 cresciuti investimenti, occupazione, export e ricaviRoma, 20 gennaio 2026 – Negli ultimi dieci anni, l’Italia si è imposta come un grande ‘hub’ europeo dell’industria farmaceutica, progredendo...