In Brianza arrivano gli adesivi che mangiano gli alberi per far spazio a Pedemontana

Da monzatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La protesta in Brianza corre anche attraverso gli adesivi e le icone dei vecchi videogame degli anni Ottanta. Sui cartelli dei cantieri di Pedemontana nel fine settimana è apparso un adesivo di Pac-Man. Il videogioco “made in Japan” che era stata considerato una sorta di “rivoluzione”.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Nelle scuole della Brianza arrivano gli occhiali che simulano la guida sotto l'effetto di alcol e drogaUna simulazione immersiva per capire in modo tangibile cosa significa mettersi alla guida in condizioni psicofisiche compromesse.

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