In Brianza arrivano gli adesivi che mangiano gli alberi per far spazio a Pedemontana

La protesta in Brianza corre anche attraverso gli adesivi e le icone dei vecchi videogame degli anni Ottanta. Sui cartelli dei cantieri di Pedemontana nel fine settimana è apparso un adesivo di Pac-Man. Il videogioco “made in Japan” che era stata considerato una sorta di “rivoluzione”.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Nelle scuole della Brianza arrivano gli occhiali che simulano la guida sotto l'effetto di alcol e drogaUna simulazione immersiva per capire in modo tangibile cosa significa mettersi alla guida in condizioni psicofisiche compromesse.

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VENDERE CASA A SESTO SAN GIOVANNI, A MILANO O IN BRIANZA È UN GIOCO DA RAGAZZI. FINCHÉ NON ARRIVANO I PROBLEMI. L'illusione del "Fai-da-te" e la realtà dei 5 Euro che valgono una casa. Ammettiamolo: chiunque abbia una casa tra l - facebook.com facebook