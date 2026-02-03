In Brianza arrivano gli occhiali per le Olimpiadi Milano-Cortina

A Seveso, l’Ottica Allievi di via Dante Alighieri ha iniziato a consegnare occhiali speciali per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Per ogni cerchio dei giochi, ci sarà un paio di occhiali con i colori corrispondenti. L’idea è semplice: avvicinare le persone alle Olimpiadi anche con accessori di uso quotidiano. La proposta sta già facendo parlare di sé tra gli appassionati e i residenti della zona.

Per ogni cerchio un paio di occhiali (con relativo colore). La proposta, pensata in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è stata lanciata dall'Ottica Allievi di via Dante Alighieri a Seveso. Nelle ultime settimane si è infatti aperta un po' ovunque la corsa ai gadget olimpici, pensati.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Orologi e occhiali per i giochi olimpici di Milano-Cortina: nuove tendenze nel Brianza A Seveso, in Brianza, l’Ottica Allievi ha mostrato una nuova linea di occhiali e orologi ispirata ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Come sono organizzate le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: In Brianza arrivano gli occhiali per le Olimpiadi Milano-Cortina; Arriva la fiaccola olimpica in Brianza, strade chiuse e limitazioni; Olimpiadi Milano Cortina 2026: viabilità a Monza, orari e limitazioni; Questura di Monza e Brianza, arrivano tre nuovi agenti: rinforzi per i servizi ai cittadini. In Brianza arrivano gli occhiali per le Olimpiadi Milano-CortinaPer ogni cerchio un paio di occhiali (con relativo colore). La proposta, pensata in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è stata lanciata dall'Ottica Allievi di via Dante Alighieri a Seveso. monzatoday.it Passa la Fiaccola olimpica: inizia la festa in BrianzaQuest’oggi, martedì 3 febbraio, ha preso avvio la tappa numero 58 della Fiamma olimpica che ha attraversato la Brianza, per arrivare a Monza, e non senza proteste, nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 ... monzatoday.it #Olimpiadi #Milano-Cortina2026, si lavora per garantire la massima #sicurezza - facebook.com facebook #Olimpiadi #Milano-Cortina2026, si lavora per garantire la massima #sicurezza x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.