Mattatoio di Urbania bando per un gestore

L’Unione Montana dell’Alto Metauro ha aperto una procedura telematica per affidare in concessione la gestione del mattatoio di Urbania, situato in località Ca’ Grascellino. Il bando mira a individuare un nuovo gestore per il servizio presso il mattatoio comprensoriale. La ricerca è rivolta a chi si occuperà della conduzione dell’impianto e della sua gestione operativa.

di Andrea Angelini L’Unione Montana dell’Alto Metauro cerca un gestore del mattatoio di Urbania. L’ente ha avviato, infatti, una procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del mattatoio comprensoriale di Urbania, in località Ca’ Grascellino. Il bando scadrà il 27 marzo e prevede l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. "La concessione riguarda la gestione complessiva dell’impianto e del servizio di macellazione – spiega il presidente Stefano Parri –, comprendendo tutte le attività operative e di supporto necessarie al funzionamento della struttura. Tra queste... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mattatoio di Urbania, bando per un gestore Articoli correlati Bando per due addetti al mattatoioUltime ore a disposizione per partecipare alla selezione pubblica indetta da Cortona Sviluppo s. Mattatoio ancora chiuso. Un bando dei Comuni dà una mano agli allevatoridi Sonia Fardelli CASENTINO Il mattatoio del Casentino continua a tenere la serranda abbassata, non fornendo da tempo un servizio fondamentale per... Approfondimenti e contenuti su Mattatoio di Urbania bando per un... Argomenti discussi: Mattatoio di Urbania, bando per un gestore. Mattatoio di Urbania, bando per un gestoredi Andrea AngeliniL’ Unione Montana dell’Alto Metauro cerca un gestore del mattatoio di Urbania. L’ente ha avviato, infatti, una procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione del serviz ... ilrestodelcarlino.it Mattatoio ancora chiuso. Un bando dei Comuni dà una mano agli allevatoridi Sonia FardelliCASENTINOIl mattatoio del Casentino continua a tenere la serranda abbassata, non fornendo da tempo un servizio fondamentale per gli allevatori e agricoltori del Casentino, che vedono ... lanazione.it