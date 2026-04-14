Immissioni in ruolo docenti 2026 27 ecco quanti candidati ci sono ancora nelle graduatorie dei concorsi Utile per gli elenchi regionali
Le procedure di assunzione in ruolo per l'anno scolastico 202526 si sono concluse, mentre per il 202627 si inizia a fare il punto sulle graduatorie dei concorsi. Attualmente, nelle liste regionali ci sono ancora un numero significativo di candidati in attesa di inserimento, con alcune regioni che registrano percentuali più alte di posti ancora da coprire. Questa situazione riguarda i diversi elenchi di candidati ancora presenti nelle graduatorie per le immissioni in ruolo future.
Concluse le procedure di assunzione in ruolo per l'a.s. 202526 è già tempo di pensare a quelle del 20267267. Al fine di avviare la procedura relativa agli elenchi regionali per il ruolo di cui al DL 452025, gli USR dovranno pubblicare l'elenco dei candidati ancora presenti nelle graduatorie dei concorsi. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627, ecco quanti candidati ci sono ancora nelle graduatorie dei concorsi. Utile per gli elenchi regionali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: elenchi regionali si utilizzeranno solo se graduatorie concorsi, compreso elenco 30%, esaurite. Pillole di Question TimeNel question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata...