A Roma torna nel 2026 il Festival Internazionale del Teatro di Figura, giunto alla sua sesta edizione. L'evento si svolgerà in otto location diverse della città, dal venerdì 17 al lunedì 20 aprile. La manifestazione porta in scena spettacoli di teatro di figura provenienti da diversi paesi, offrendo un'opportunità di coinvolgimento culturale e artistico per il pubblico romano.

Cosa: Sesta edizione di IMMAGINA – Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma. Dove e Quando: In 8 spazi diffusi della Capitale, da venerdì 17 a lunedì 20 aprile 2026. Perché: Un evento multidisciplinare che riunisce 10 compagnie internazionali per esplorare l’universo poetico di marionette, ombre e oggetti animati. Roma si prepara a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto dove l’immaginazione prende corpo attraverso il legno, la carta e il movimento. La sesta edizione di IMMAGINA – Festival Internazionale del Teatro di Figura segna il ritorno di una manifestazione che ha saputo conquistare un ruolo centrale nel panorama culturale capitolino.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Immagina 2026: a Roma torna il Festival del Teatro di Figura

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Teatro di figura: torna a Roma il festival Immagina

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