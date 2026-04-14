iliad Fibra 2026 | conviene davvero? Prezzo fisso e velocità

Dal 2022, iliad Fibra offre un servizio di connessione internet a casa con prezzo fisso e velocità stabile, senza rimodulazioni o costi nascosti. La promozione ha portato a un aumento costante del numero di clienti, attirando molte persone interessate a un’offerta semplice e trasparente. La compagnia garantisce l’assenza di vincoli e modifiche impreviste, mantenendo questa proposta nel mercato della rete fissa anche nel 2026.

Internet a casa senza rimodulazioni, senza vincoli, senza costi nascosti. È la promessa con cui iliad Fibra è entrata nel mercato della rete fissa nel 2022 — e che, ancora oggi, attira centinaia di migliaia di utenti. Ma nel 2026 il listino è cambiato, i prezzi sono saliti e la concorrenza si è fatta più aggressiva. Conviene ancora? Dipende da chi sei e dove vivi. Questo articolo ti dà tutti gli elementi per decidere con dati aggiornati ad aprile 2026. Migliori Offerte Fibra 2026: confronto TIM, WindTre, Vodafone e Sky. iliad Fibra in 5 punti. Aspetto Verdetto Prezzo Mensile 22,99€ (per utenti mobile idonei) 26,99€ per tutti gli altri Vincoli e Recesso Zero vincoli di durata.🔗 Leggi su Pantareinews.com

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